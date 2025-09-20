В крупном ДТП на Алтае пострадали пять человек, включая ребенка

Жестокое ДТП произошло в Алтайском крае вчерашним вечером. В селе Мамонтово столкнулись две легковушки. Пострадали пять человек, в том числе несовершеннолетний ребенок. Об этом сообщает местная прокуратура.

© Московский Комсомолец

Водитель автомобиля «Лада Гранта» следовал из села Буканское в сторону Мамонтово. В какой-то момент он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной «Toyota Mark 2 Qualis».

В результате мощного удара пострадали пятеро людей. Травмы получили водитель Лады, его 28-летняя пассажирка и 12-летний ребенок. Все трое госпитализированы в медучреждение.

Также доставили в больницу 38-летнюю пассажирку Тойоты. Водитель иномарки получил незначительные телесные повреждения. Медицинскую помощь ему оказали на месте аварии.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Расследование контролирует прокуратура Алтайского края.

Читайте также: Дроны ВСУ повредили жилой дом в Саратове. Ранен один человек

Подписывайтесь на «МК» в МАХ. С ним вы всегда будете в курсе последних событий