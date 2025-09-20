Шестилетний мальчик попал под колеса иномарки в Свердловской области

Трагическое ДТП произошло в Каменске-Уральском (Свердловская область), где под колеса автомобиля попал маленький ребенок. Несчастный случай произошел на нерегулируемом перекрестке, когда 6-летний мальчик внезапно выбежал на проезжую часть.

Как выяснилось, старший брат забрал малыша из детского сада, и они направлялись домой. Однако в какой-то момент младший брат неожиданно выбежал на дорогу, чем застал врасплох водителя автомобиля Chery.

По словам водителя, из-за пробки на встречной полосе он не заметил ребенка и не смог вовремя среагировать. Мужчина был трезв за рулем, но избежать наезда не удалось, сообщили в Госавтоинспекции области.

В результате ДТП малыш получил серьезную травму головы и был экстренно госпитализирован в городскую больницу.

