Смертельная авария произошла на трассе М-5 «Урал» в Рязанской области

Жизни двух человек унесла авария в Путятинском районе Рязанской области. На трассе столкнулись два легковых автомобиля и большегруз, сообщает региональная прокуратура.

Смертельное ДТП произошло сегодня, 20 сентября на 334-м километре трассы М-5 «Урал». В результате столкновения фуры с двумя легковушками погибли двое людей. Известно об одном пострадавшем.

Одной из поврежденных машин полностью снесло переднюю часть. Другой автомобиль вылетел с трассы и врезался в дерево. Большегруз также снесло в кювет. Ведомство публикует кадры жесткой аварии.

По факту происшествия сотрудники прокуратуры организовали проверку.

