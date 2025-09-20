На трассе в Орловской области, как сообщили в УМВД РФ по региону, три человека погибли в ДТП при выезде иномарки на встречную полосу. Еще трое пострадали.

В субботу утром водитель Renault Duster 1971 г.р., двигаясь со стороны Болхова в направлении Орла, по данным правоохранителей, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai Elantra под управлением водителя 1988 г. р. После удара автомобиль Renault Duster перевернулся.

На месте ДТП погибли водитель Renault Duster, пассажир-женщина 1970 г. р. и несовершеннолетний, находившийся на заднем сиденье.

Телесные повреждения получили водитель Hyundai Elantra и двое его пассажиров: женщина 1988 г. р. и ребенок 2020 г. р. Уточняется, что мальчик находился в детском удерживающем устройстве. Потерпевших после медосмотра отпустили.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.