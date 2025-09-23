Молодой человек за рулем кроссовера удирал от полицейских, которые гнались за ним в центре столицы. Юный гонщик ехал по тротуару и врезался в столб, после чего его остановили правоохранители. Об этом во вторник, 23 сентября, сообщили в Telegram-канале «112».

— На автомобиле китайского производства несовершеннолетний водитель вылетел на проезжую часть, впечатался в фонарный столб, а потом и в машину ДПС, — говорится в публикации.

Как выяснилось позднее, подросток воспользовался машиной своих родителей. Теперь, по неподтвержденным данным, ему грозит лишение свободы. Родители гонщика заплатят крупный штраф.

Ранее сотрудники полиции устроили погоню за водителем на Ленинградском проспекте. Правонарушитель игнорировал требования гаишников об остановке, что вынудило их применить оружие. Сначала сотрудники выстрелили в воздух, а затем уже по колесам машины. Автомобиль, за рулем которого оказался молодой человек, остановился только на улице Сальвадора Альенде. Мужчину арестовали на восемь суток.