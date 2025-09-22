В Самаре при столкновении мотоцикла и LADA Vesta пострадали два человека

В воскресенье, 21 сентября, в Кировском районе Самары из-за столкновения мотоцикла и "Весты" в больницу попали пожилой мужчина и подросток. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

© Волга Ньюс

В 10:00 18-летний водитель, управляя мотоциклом "BRZ B", двигался по Зубчаниновскому шоссе со стороны ул. Земеца в направлении ул. Магистральной.

В пути следования, напротив дома № 133, он допустил столкновение с LADA Vestа под управлением 69-летнего мужчины.

Водитель и 15-летний пассажир госпитализированы с места ДТП.