Водитель мопеда попал под трамвай во Владивостоке

Во Владивостоке сегодня днём произошло ДТП с участием трамвая и мопеда, в социальных сетях сообщается о тяжёлой травме водителя мопеда, передаёт ИА DEITA.RU.

Авария произошла на перегоне между Луговой и Спортивной. По словам очевидцев, при столкновении трамвая с мопедом водитель двухколёсного транспортного средства попал под трамвай, вагон частично отрезал мужчине ногу. Столкновение произошло, когда мопедист попытался проскочить через трамвайные пути перед приближающимся вагоном – не успел. На месте происшествия работают экстренные службы.

По данным МВД, с начала 2025 года в Приморье произошло порядка 500 ДТП с участием водителей мотоциклов, мопедов и скутеров, погибли 27 человек, более 320 получили травмы разной степени тяжести. Особую обеспокоенность вызывает рост ДТП с участием несовершеннолетних водителей. Для этого в регионе решили запретить продажу топлива гражданам младше 16 лет – это возраст, с которого кандидат в водители может аттестоваться в Госавтоинспекции и получить права на управление мопедом. Соответственно, любой подросток в возрасте 15 лет и младше, садясь за руль, является нарушителем ПДД по умолчанию.