В Самаре 15-летний подросток на мопеде на скорости врезался в бордюр

15-летний подросток на мопеде без номеров двигался по ул. Грозненской. В районе дома № 8 он не справился с управлением и врезался в бордюр, после чего транспортное средство опрокинулось. Медики госпитализировали несовершеннолетнего.

В селе Печерское Сызранского района 54-летний мужчина на ВАЗ-2115 вылетел на обочину и врезался в дорожный знак. Ему оказана разовая медпомощь.

На трассе "Обводная г. Самары - Нур - Спиридоновка" в Волжском районе 56-летняя женщина на Renault Symbol выехала на встречную полосу и врезалась в Chevrolet Klan, за рулем которого был 35-летний водитель. В аварии пострадала автолюбительница из "Рено", ее госпитализировали.

А в Ставропольском районе на трассе Тольятти - Ягодное столкнулись три легковушки.

Всего за прошедшие сутки в регионе произошло 8 ДТП, в которых пострадали 11 человек. Инспекторы выявили 433 нарушения ПДД, в том числе 9 случаев неправильной перевозки детей и 19 фактов нетрезвого вождения.

Тем временем по сети распространилось видео с 9-летним мальчиком, которого мать предположительно подсадила на наркотики. На кадрах женщина, сидящая на заднем сиденье машины, поднимает лежащего у ее ног сына. Ребенок при этом не двигается самостоятельно, у него бледное лицо и синие губы. Женщина же заявила, что с мальчиком "все нормально", просто он ночью не спал.Изначально предполагалось, что семья из Энгельса Саратовской области. Однако выяснилось, что дело происходило в Новосибирске. Женщину арестовали, пишет sarinform.ru.