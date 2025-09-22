В Нефтеюганске Mazda сбила пешеходов и врезалась в магазин

В Нефтеюганске на улице Нефтяников четыре человека пострадали в результате ДТП.

В минувшие выходные 26-летний местный житель на Mazda не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Granta. После удара он сбил дорожный знак, который упал на припаркованную Toyota.

"Продолжив движение по тротуару, водитель Mazda совершил наезд на двух пешеходов. После чего произошло столкновение с лестницей магазина", - передает пресс-служба полиции Югры. Четверо человек получили серьезные травмы и были госпитализированы.

Возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 12.24 КоАП РФ. Идет расследование обстоятельств происшествия.

Кстати

В Сургутском районе автономного округа утром 22 сентября на 114-м километре автодороги "Сургут-Когалым" водитель на машине марки ВАЗ врезался во встречную ГАЗель. Водитель легковушки погиб, второй шофер ранен.