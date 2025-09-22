Автомобиль Дмитрия Диброва попал в ДТП

В Подмосковье произошло массовое ДТП. Его участником стал Mercedes известного телеведущего Дмитрия Диброва, пишет Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в понедельник, 22 сентября, на Рублёво-Успенском шоссе в деревне Жуковка.

У машины существенно повреждена передняя часть, частично отлетел бампер. Пока неизвестно, был ли сам Дибров в салоне автомобиля.

Ранее сообщалось, что 18 сентября «траурный и грустный» Дибров был замечен на российской премьере триллера «Долгая прогулка».