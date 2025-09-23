В Самарской области фура с зерном съехала в кювет

В Самарской области 23 сентября фура с зерном оказалась в кювете
Как сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС", груженная зерном фура съехала в кювет. Из-за этого прицеп опрокинулся и перевернулся на бок, а груз высыпался на дорогу.
На помощь выехали сотрудники Госавтоинспекции и пожарная автоцистерна из ПСЧ № 125. Специалисты провели аварийно-спасательные работы - собрали информацию и отключили аккумулятор.
Известно, что никто не пострадал.
