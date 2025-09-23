В Самарской области фура с зерном съехала в кювет

Как сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС", груженная зерном фура съехала в кювет. Из-за этого прицеп опрокинулся и перевернулся на бок, а груз высыпался на дорогу.

© СОВА

На помощь выехали сотрудники Госавтоинспекции и пожарная автоцистерна из ПСЧ № 125. Специалисты провели аварийно-спасательные работы - собрали информацию и отключили аккумулятор.

Известно, что никто не пострадал.

А 22 сентября в Самаре мотоциклистка погибла при столкновении с HAVAL. Это случилось на пересечении улиц Арена 2018 и Демократической.