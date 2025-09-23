Российские туристы пострадали в ДТП с автобусами в Аланье

Туристы из России пострадали в ДТП с двумя автобусами в турецкой Аланье.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство в Анталье.

"Генконсульство <...> во взаимодействии с турецкой стороной выясняет подробности случившегося и готово оказать необходимое содействие пострадавшим россиянам", – говорится в сообщении.

По информации агентства IHA, авария произошла на трассе в районе населенного пункта Конаклы около 09:10. Туристический автобус, который принадлежит частной компании, столкнулся с пассажирским микроавтобусом. Транспорт двигался попутно.

Уточнялось, что пострадали 15 человек, двое из которых в тяжелом состоянии. Всех, кто получил травмы, направили в больницы. Также на месте ДТП работали медики и полиция.

Ранее в аварии с автобусом, в которым были россияне, в Египте пострадали 43 человека. Из них 39 – туристы. Различные ранения также получили четверо египтян: водитель, его помощник, гид и охранник.