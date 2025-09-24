В генконсульстве рассказали о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Аланье

Десять россиян, пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в турецкой Аланье, остаются в больницах. Двое из них лежат в реанимации без сознания, сообщили ТАСС в генконсульстве РФ в Анталье.

Дипломаты уточнили, что медицинские услуги оказываются всем пострадавшим в необходимом объеме на основании страховых полисов. Также они пообещали оказать консульское содействие родственникам в случае обращения в генконсульство. Ситуация находится на контроле, добавили они.

23 сентября туристический автобус столкнулся с микроавтобусом в районе Конаклы в Аланье. По данным агентства IHA, в результате этой аварии пострадали 15 человек, двое из них получили тяжелые травмы. Пострадавших увезли в ближайшие больницы.

Среди тех, кто получил травмы, оказались туристы из России. По данным портала «78|Новости», после лобового столкновения двух автобусов один из пострадавших потерял память. Его супруга рассказала, что мужчина ничего не помнит ни до аварии, ни после. В настоящее время турист находится в больнице, ему предстоит пройти восстановление после посттравматического шока. Его супруга получила ушибы лица и ноги, медики отпустили женщину сразу после ДТП.

Ранее в Турции в результате ДТП с участием автобуса пострадали шесть россиян.