Велосипедист попал под грузовик в Нижнем Новгороде

Велосипедист попал под колеса грузового автомобиля в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает профильный отдел ОГИБДД Управления МВД России по Нижнему Новгороду.

Происшествие случилось в 17:30 22 сентября у дома № 23 на улице Дружбы. 40-летний водитель МАЗ сбил 41-летнего мужчину на велосипеде, которые пересекал дорогу на велосипеде. Пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в больницу, впоследствии он скончался в стенах медучреждения.

