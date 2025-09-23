Водитель сбил рысь под Ярославлем

Под Ярославлем на дороге водитель устроил ДТП с рысью и повредил животному лапу. Об этом сообщает Telegram-канал «Ярепортаж».

© Газета.Ru

По данным канала, в последнее время местные жители стали массово присылать фото и видео с рысями в окрестностях поселка Дубки. На прошлой неделе одну из них нашли недалеко от курятника. Отмечается, что неизвестный водитель сбил животное и скрылся с места аварии.

«Кто ее сбил – трус, уехал с места ДТП и оставил ее. Девчонки, ехавшие на машине, остановились и были там до поздней ночи, пока не приехал сотрудник охотохозяйства, но, к счастью, рысь отлежалась и убежала. Спасибо всем, кто участвовал в спасении», — рассказала женщина, знакомая с историей.

До этого сообщалось, что в городе Ревда Свердловской области водители массово сбивают свиней. Очевидец запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, как автомобиль сбивает перебегающую проезжую часть свинью, при этом рядом с местом инцидента находятся дети. На записи также заметно, что после ДТП водитель уезжает, а животное убегает с дороги.

Кроме того, в городе Бердске Новосибирской области водитель выбросил котят в бак. На опубликованных в сети кадрах видно, как водитель белого автомобиля достает из багажника мешок и выбрасывает в бак. Далее на видео, снятом работником шиномонтажа, заметно, что в выброшенном мешке находятся котята, которые громко кричат.

Ранее в Подмосковье сняли на видео спарринг крыс на парковке.