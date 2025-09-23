В Ростовской области при ДТП пострадал водитель мопеда

В ДТП в поселке Темерницкий Аксайского района пострадал водитель. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Инцидент произошел 23 сентября в 8:45 в районе дома №2 по улице Ветеранов.

– 42-летний водитель автомобиля Skoda Rapid, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу мопеду Honda, которым управлял 54-летний водитель. В результате ДТП водитель мопеда получил травмы и был доставлен в больницу, – говорится в сообщении.

Все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники полиции.