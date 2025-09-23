Подросток на кроссовере спровоцировал погоню с ДПС в Москве

Несовершеннолетний водитель спровоцировал погоню, пытаясь объехать пробку по тротуару

В центре Москвы случилась погоня с участием сотрудников ДПС. Причиной стал несовершеннолетний водитель, который управлял родительским кроссовером Jaecoo и нарушил правила дорожного движения.

По информации Telegram-канала "112", на видео видно, как колонна автомобилей пропускает кортеж с мигалками. В это время водитель иномарки решил объехать пробку по тротуару. За нарушителем последовала машина ДПС. При выезде с пешеходной зоны кроссовер врезался сначала в столб, а потом в служебное авто. После этого водителя и пассажира задержали.

Как сообщает источник, за рулем был несовершеннолетний. Автомобиль он взял у родителей. Теперь подростку может быть предъявлено уголовное обвинение, а его родителям грозит крупный штраф.