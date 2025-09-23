Появилось видео с места аварии с Mercedes посольства Северной Кореи в центре Москвы

В сети появилось видео с места аварии с участием дипломатической машины КНДР в центре Москвы. Ролик опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На кадрах видно врезавшийся в такси Mercedes C240 с красным номерным знаком. Ракурс съемки не позволяет рассмотреть повреждения, однако можно предположить, что они не серьезные.

Как выяснило издание, ДТП произошло в Каретном Ряду. Предварительно, дипломатический автомобиль на скорости врезался в притормозившее на светофоре такси с пассажиром, которое от удара протаранило машину, стоящую впереди. В результате находившийся в такси человек получил травму лица. Его состояние не уточняется.

По информации канала, о принадлежности Mercedes посольству Северной Кореи рассказал водитель авто. Он объяснил, что «не смог ничего сделать из-за остановившейся перед ним машины».

Ранее на юге Москвы в аварию попал Lexus с дипломатическими номерами Вьетнама. Как стало известно, водитель иномарки проехал на красный сигнал светофора и врезался в столб, после чего сбежал с места ДТП.