Машина сбила подростка на самокате в Нижегородской области

16-летний самокатчик пострадал под колесами автомобиля в Арзамасе 25 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Нижегородской области.

Авария случилась около 15:30 на улице Парковой. 36-летняя женщина на автомобиле Haval при повороте не уступила дорогу подростку на самокате, что и привело к столкновению.

Пострадавшего мальчика каретой скорой помощи доставили в больницу, ему потребовалась госпитализация. Дальнейшие обстоятельства выясняются.

