На МКАД авто влетело в ограждение

В Москве на МКАД автомобиль влетел в дорожное ограждение. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

«МКАД 25 км», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как легковой автомобиль едет на большой скорости и врезается в дорожное ограждение, после чего останавливается. На записи также заметно, что инцидент произошел на оживленной дороге.

До этого сообщалось, что в районе Москвы Ясенево иномарка врезалась в автомобиль экстренных медицинских служб. На опубликованной в сети записи заметно, что черный автомобиль выезжает на перекресток, где врезается в машину экстренных медицинских служб. От удара транспорт отлетает в дорожный знак и переворачивается, при этом иномарку также отбрасывает в сторону, а автомобильные детали разлетаются по проезжей части. На записи заметно, что в момент ДТП машина экстренной помощи ехала с включенными проблесковыми маяками.

Ранее в центре Москвы школьники на родительском авто устроили ДТП и попали на видео.