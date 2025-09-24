Заммэра наехал на женщину с двумя детьми

Следователи возбудили уголовное дело против заместителя мэра Тайшетского района Иркутской области Вячеслава Никулина, который в августе сбил женщину с двумя детьми. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным канала, в тот день мать везла двухлетних двойняшек в детский сад. Ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой, дети получили ушибы.

После наезда заммэра пытался сделать вид, что за рулем в момент столкновения находилась его жена. Тогда в отношении чиновника составили административный протокол, а только через месяц – возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

