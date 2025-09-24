Двое медиков попали в больницу после ДТП со скорой помощью в Москве

В Москве автомобиль скорой помощи попал в аварию. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

ДТП произошло в районе Ясенево. Машина медиков столкнулась с автомобилем Volvo. На опубликованных каналом кадрах микроавтобус с красным крестом лежит на боку, одна из его задних дверей распахнута.

После случившегося двоих медиков госпитализировали. Сведений о состоянии водителя Volvo не приводится.

Ранее в Москве водитель заблокировал проезд скорой помощи, в салоне которой находился пациент со сломанным позвоночником. Горожанин оставил свою машину перед воротами, на которые нанесена надпись, запрещающая парковку.