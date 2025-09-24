На юге Москвы столкнулись два грузовика, перекрыто движение к МКАД

На Бакинской улице в Москве произошло ДТП с двумя грузовиками, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«Движение в районе ДТП затруднено. Участники перекрыли движение в сторону МКАД. Пожалуйста, выбирайте пути объезда (по МСД)», — отмечается в сообщении.

На место ДТП прибыли экстренные службы, информация о пострадавших уточняется.

По данным сервиса Яндекс Карты на 12:10 мск, в районе места аварии длина пробки по направлению в область достигает 1,7 км, она занимает всю Бакинскую улицу и часть Кавказского бульвара. Само ДТП произошло на Царицынском путепроводе, где в настоящее время ведутся ремонтные работы и есть сужение проезжей части.

До этого в Москве водитель Kia избил водителя «Жигулей» хоккейной клюшкой.

Ранее в Тульской области перевернулся автобус с пассажирами.