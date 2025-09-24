В Ленинском Лесхозе мотоциклист пострадал в ДТП с автомобилем

Днем во вторник, 23 сентября, в Ленинском Лесхозе случилось ДТП с участием автомобиля и мотоцикла.

© penzainform.ru

Предварительно установлено, что около 13:00 столкнулись Hyundai Creta, которой управляла 46-летняя женщина, и Kawasaki Ninja с 51-летним мужчиной.

По словам очевидцев, водители ехали навстречу друг другу: она - со стороны Пензы, он - со стороны Малой Валяевки. Автомобилистка якобы не пропустила мотоциклиста при повороте на улицу Ленинский Мехлесхоз.

В результате происшествия мужчина получил травмы, ему потребовалась госпитализация.

Прибывшие на место спасатели провели комплекс мероприятий по устранению вторичных поражающих факторов при ДТП.

В причинах случившегося разбираются сотрудники полиции, сообщили в областной Госавтоинспекции.