ДТП с участием двух автомобилей произошло на Варшавском шоссе

Два автомобиля столкнулись на Варшавском шоссе в районе дома 170и.

Об этом в среду, 24 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — добавили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Из-за аварии перекрыли движение на съезде с МСД в сторону Варшавского шоссе.

Накануне на внутренней стороне ТТК в районе транзитной Нижегородской эстакады также произошла авария. Движение на участке было затруднено на четыре километра.

18 сентября автомобилист на Renault Logan не пропустил спешившую по вызову скорую помощь на улице Нижние Мневники в Москве. После того как карета медиков совершила обгон, водитель догнал их и занял левый ряд, вновь преградив путь.