В Калмыкии в ДТП погибли двое подростков

В результате ДТП в Республике Калмыкия двое несовершеннолетних, один из которых управлял автомобилем, погибли, еще трое пострадали и доставлены в медучреждение.

О происшествии сообщает пресс-служба главного управления МВД региона.

"Несовершеннолетний местный житель, управляя автомашиной <…>, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. <…> Водитель и 16-летний пассажир <…> от полученных травм скончались. Еще 3 несовершеннолетних пассажира доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа полиции и сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.