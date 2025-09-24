Массовое ДТП парализовало Кутузовский проспект в Москве

В Москве на Кутузовском проспекте произошло массовое ДТП, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На Кутузовском проспекте в районе Парка Победы произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — отмечается в публикации.

В Дептрансе добавили, что в районе места аварии наблюдается затруднение движения транспорта длиной 1,7 км по направлению в область и на 1,3 км — в центр. Водителей призвали искать пути объезда.

О точном количестве машин, попавших в ДТП, не сообщается. По данным сервиса Яндекс Карты на 20:40 мск, на съезде с Третьего транспортного кольца на Кутузовский проспект в область также наблюдается сильная пробка.