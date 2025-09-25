На трассе в Самарской области столкнулись две легковушки

В четверг, 25 сентября, на 43-м километре трассы Сергиевск - Челно-Вершины - Кошки столкнулись два легковых автомобиля. Один из них улетел в кювет после удара.

На место происшествия выехали спасатели ПСО № 49 региональной противопожарной службы, а также сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи.

Специалисты провели аварийные работы: отключили аккумуляторы у обеих машин и стабилизировали их.

Известно, что в ЧП обошлось без пострадавших.

