В Нижнем Новгороде водитель ВАЗ-2107 сбил 69-летнюю женщину

Женщину насмерть сбили на пешеходном переходе в Нижнем Новгороде
ДТП со смертельным исходом случилось в Новинках в Приокском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД России по региону.
По предварительным данным, 24 сентября, около 19:55, на 442-м км дороги Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород 40-летний водитель ВАЗ-2107 сбил 69-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.
Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи.
