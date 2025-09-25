В Нижнем Новгороде водитель ВАЗ-2107 сбил 69-летнюю женщину

ДТП со смертельным исходом случилось в Новинках в Приокском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД России по региону.

По предварительным данным, 24 сентября, около 19:55, на 442-м км дороги Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород 40-летний водитель ВАЗ-2107 сбил 69-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.

Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи.

