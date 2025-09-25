Водитель сбил корову на трассе «Чита-Забайкальск»

Вечером 24 сентября на 259-м километре федеральной автодороги «Чита-Забайкальск» водитель Toyota Corolla Fielder совершил наезд на корову. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Забайкалья.

© Zab.ru

В результате ДТП пострадали двое пассажиров, в том числе 11-летний ребёнок, которые были доставлены в медицинское учреждение. Полиция проводит проверку обстоятельств происшествия.

Напомним, автомобиль и мотоцикл столкнулись в Чернышевске. И пьяная водитель врезалась в линию электропередач — девушку доставили в больницу.