В центре Екатеринбурга столкнулись трамвай, троллейбус и автомобиль

Троллейбус, трамвай и легковой автомобиль столкнулись 25 сентября в центре Екатеринбурга. Происшествие случилось около полудня на пересечении улиц Малышева и Московской.

По данным сервиса "Яндекс. Пробки", в окрестностях местах происшествия уже образовались приличные дорожные заторы. В перспективе они могут стать еще больше, поскольку попавшие в аварию транспортные средства перегородили несколько полос для движения.

В ГИБДД ситуацию пока не прокомментировали.

