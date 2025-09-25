В Самаре иномарка "подрезала" мотоциклиста

В Самаре 51-летний мужчина на Opel двигался по Московскому шоссе от ул. Революционной в направлении проспекта Масленникова. При перестроении он не уступил дорогу попутному мотоциклу BMW с 40-летним байкером за рулем. Они столкнулись. Владелец двухколесного транспорта госпитализирован.

В Сызрани 63-летняя женщина на LADA Granta ехала по ул. Карельской и в районе дома № 22 не справилась с управлением. Машина вылетела в кювет и врезалась в дерево. В ДТП пострадала 69-летняя пассажирка, ее доставили в больницу.

В Шигонском районе 70-летний водитель на "Гранте" при повороте налево на трассе Сызрань - Шигоны - Волжский Утес не уступил дорогу грузовому ВИС-234900, и они столкнулись. Водитель легковушки госпитализирован, второму рекомендовано амбулаторное лечение.

Всего за прошедшие сутки в регионе произошло 8 ДТП, в которых пострадали 9 человек. Инспекторы выявили 440 нарушений ПДД, в том числе 9 случаев неправильной перевозки детей и 16 фактов нетрезвого вождения.