В Крыму «Газель» с человеком внутри вылетела за дорожное ограждение и перевернулась. Об этом сообщает Telegram-канал «СпецДорПроект».

«В Симферополе водитель легковушки подрезал «Газель». Водитель микроавтобуса попытался избежать столкновения, но не справился с управлением. «Газель» перескочила через ограждение, перевернулась и вылетела с дороги», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как транспорт врезается в дорожное ограждение, после чего несколько раз переворачивается.

По информации канала, после произошедшего водитель легковой машины скрылся с места аварии.

