Ростовская область, 25 сентября 2025, DON24.RU. В Шахтах ветка пробила лобовое стекло движущегося автомобиля. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

«Водителя чудом не задело», – сообщает источник.

По данным соцсетей, тополь упал на улице Советской. Автомобиль получил механические повреждения, пострадало лобовое стекло. Водитель отделался небольшим повреждением руки.

Напомним, сегодня в Ростове огромное дерево упало на Пушкинской улице, преградив дорогу. Предварительно, никто не пострадал.

