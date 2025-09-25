В Шахтах ветка пробила лобовое стекло движущегося автомобиля
Ростовская область, 25 сентября 2025, DON24.RU. В Шахтах ветка пробила лобовое стекло движущегося автомобиля. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.
«Водителя чудом не задело», – сообщает источник.
По данным соцсетей, тополь упал на улице Советской. Автомобиль получил механические повреждения, пострадало лобовое стекло. Водитель отделался небольшим повреждением руки.
Напомним, сегодня в Ростове огромное дерево упало на Пушкинской улице, преградив дорогу. Предварительно, никто не пострадал.
В Ростове огромное дерево упало на Пушкинской, преградив дорогу