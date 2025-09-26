В Челябинской области автобус съехал с дороги и врезался в дерево

В Челябинской области выясняют обстоятельства ДТП с междугородним автобусом, потерявшим управление на дороге. Водитель госпитализирован, сообщили в пятницу в ГУ МВД региона.

"Сегодня около 5.20 на 107-м километре автодороги Челябинск - Троицк 57-летний водитель автобуса Hyundai, следовавшего по маршруту Бреды - Челябинск, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево", - рассказали в полицейском главке региона.

По предварительным данным, шофер почувствовал себя плохо.

В салоне в момент ДТП находились 37 пассажиров - они не пострадали. Автобус получил механические повреждения.

Водителя госпитализировали в медучреждение Троицка, пассажиры продолжили путь следующим рейсовым автобусом.

Причины аварии выясняются.