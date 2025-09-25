Пьяный водитель устроил ДТП в Сорочинске: пострадала пассажирка
На ул. Чернышевского Сорочинска автомобиль «ВАЗ» опрокинулся после столкновения с ограждением моста. Об этом сообщили в УМВД области.
Как сообщили в полиции, водитель, находившийся в состоянии опьянения, ехал слишком быстро и не справился с управлением.
В аварии пострадала 31-летняя пассажирка. Ее госпитализировали в городскую больницу.
Медосвидетельствование показало, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.