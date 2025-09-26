В Костромской области произошла серьезная авария с такси

В Нерехтском районе в результате аварии погиб мужчина, узнал KOSTROMA.TODAY.

© Kostroma.Today

По информации пресс-службы регионального УМВД, 56-летний водитель на автомобиле Renault с шашечками ехал по трассе между Нерехтой и Волгореченском, хотел совершить разворот, но не предоставил преимущество Kia Ceed. В результате столкновения Renault улетел в кювет.

Известно, что таксист погиб на месте от полученных травм, его пассажир и водитель автомобиля Kia получили легкие травмы.

Проводится проверка.