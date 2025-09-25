Завьялово. Удмуртия. Авария с тремя пострадавшими произошла в Завьяловском районе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

ДТП произошло 24 сентября около 19:20 минут на дороге «Ижевск — Сарапул». По предварительной информации, 34-летний водитель «Лады Гранты» не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «Ниссан Икс-Трэйл». Водитель «Лады Гранты» и два пассажира автомобиля «Ниссан Х-Трэйл» — женщины 66 и 65 лет, получили травмы. Также 34-летнему водителю иномарки и ещё двум его пассажирам — 33-летней женщине и 7-летнему мальчику — оказали разовую медицинскую помощь.

Отмечается, что водитель отечественной машины скрылся с места аварии, но позднее его личность установили сотрудники Госавтоинспекции. Выяснилось, что ранее мужчину лишили прав. В отношении водителя составлены административные материалы, а его автомобиль поместили на спецстоянку.