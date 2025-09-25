Водитель минивэна сбил пару туристов из Германии в центре Нью-Йорка

Водитель минивэна в США врезался в семейную пару туристов из Германии и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Уточняется, что инцидент произошел в среду, 24 сентября, в центре Нью-Йорка. Минивэн Toyota Sienna внезапно дал задний ход и сбил на пешеходном переходе 50-летнюю немку и ее 55-летнего мужа, прижав их к остановившемуся на светофоре грузовику. Затем водитель уехал, оставив пострадавших лежать в луже крови.

В полиции рассказали, что женщину спасти не удалось, а ее супруга доставили в больницу в критическом состоянии с переломом черепа. Виновника ДТП вскоре задержали — им оказался 40-летний мужчина, личность которого не разглашается.

В августе похожая авария произошла на мексиканском курорте Канкун. Тогда водитель пикапа сбил 78-летнюю туристку на глазах у ее семьи и покинул место происшествия.