Водитель питбайка разбился насмерть в Новой Москве

Мужчина в возрасте 28 лет попал в аварию на территории Новой Москвы. Предварительно, он не справился с управлением и вылетел с дороги. От полученных травм водитель скончался. Об этом в четверг, 25 сентября, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве.

© Вечерняя Москва

— По предварительным данным, в районе поселения Щаповское водитель спортинвентаря не справился с управлением и выехал в лесополосу. В результате дорожной аварии 28-летний водитель от полученных травм скончался на месте, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

На место ДТП уже прибыли сотрудники ДПС. Полицейские выяснят, что привело к аварии, которая унесла жизнь водителя.

Ранее подросток за рулем питбайка пострадал после того, как в него врезалась иномарка. ДТП произошло на западе столицы. Несовершеннолетнего доставили в больницу.

До этого автомобилист насмерть сбил 17-летнего подростка на питбайке на 20-м километре трассы Чехов — Кресты. После этого он скрылся с места происшествия. Позднее подозреваемого нашли и задержали. Им оказался 60-летний мужчина.