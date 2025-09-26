В ДТП со скорой помощью в Ростовской области погибли два человека

В автомобильной аварии в Ростовской области скончались два человека, сообщает Госавтоинспекция региона.

Накануне на трассе "Морозовск-Цимлянск-Волгодонск" машину "ВАЗ-2107" занесло - она ударилась о барьерное ограждение, после чего выехала на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с "Газелью" скорой помощи.

По предварительным данным, водитель 1981 года рождения, сидевший за рулем легкового автомобиля, ехал с высокой скоростью.

В результате он сам и его пассажир 2006 года рождения погибли на месте происшествия. Водитель и пассажир медицинской машины получили травмы.