18 вагонов с бензином сошли с рельсов при ДТП под Смоленском, начался пожар

В результате столкновения поезда с грузовиком на переезде в Смоленской области с рельсов сошли 18 вагонов с бензином и локомотив, начался пожар. Об этом сообщила Московская железная дорога.

ДТП произошло в 07:26 по местному времени между станциями Рудня и Голынки. Водитель грузовика выехал на переезд перед приближающимся составом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние до грузовика уже было слишком мало, и произошло столкновение.

"В результате происшествия с рельсов сошли, по предварительной информации, локомотив и 18 вагонов с бензином с последующим возгоранием груза", - говорится в сообщении МЖД.

По данным регионального МЧС, пожар полыхает в районе станции Рыжиково, сейчас возгорание тушат.

В результате инцидента есть пострадавшие - это машинист и его помощник. Оба доставлены в больницу с травмами средней степени тяжести.

Движение поездов на участке остановили, к месту направили три пожарных поезда и четыре - восстановительных.

В МЖД организовали оперштаб для ликвидации последствий.