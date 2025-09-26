Грузовик столкнулся с товарным поездом на переезде в Смоленской области

В Смоленской области грузовик столкнулся с товарным поездом на железнодорожном переезде. Об этом в пятницу, 26 сентября, сообщили в МЖД.

В результате с рельсов сошли локомотив и 18 вагонов с бензином, произошел пожар, а движение поездов на участке приостановлено.

По данным железнодорожников, водитель грузовика выехал на переезд перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

В результате происшествия пострадала локомотивная бригада: машинист и помощник машиниста получили травмы средней тяжести и были госпитализированы. Для ликвидации последствий на место направили три пожарных поезда и четыре восстановительных состава.

В Московских железных дорогах организован оперативный штаб для координации действий по восстановлению движения. Работы на участке продолжаются, передает Telegram-канал МЖД.

