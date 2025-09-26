В Адамовском районе в ДТП с трактором пострадала женщина-водитель

Вблизи поселка Андреевка Адамовского района 24 сентября произошло столкновение автомобиля Mazda CX5 под управлением 47-летней женщины и трактора «Беларус», которым управлял 19-летний водитель.

По предварительным данным УМВД региона, водитель иномарки не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с трактором, поворачивавшим налево.

Женщина получила травмы и была доставлена в больницу. Полиция проводит проверку для выяснения всех обстоятельств ДТП.

