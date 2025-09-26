В Самаре грузовик протаранил "Калину"

56-летний мужчина на грузовом автомобиле Hyundai VT, наполненным строительным мусором, ехал по ул. Чекистов со стороны ул. Мелекесской и на кольце с ул. Магистральной врезался во впередиидущий автомобиль LADA Kalina под управлением 27-летнего мужчины.

В аварии пострадали двое детей 2-х и 4-х лет, которые во время столкновения находились на заднем сиденье с мамой. Им назначено амбулаторное лечение.

А поздно вечером на трассе М5 "Урал" 19-летний парень на LADA Granta столкнулся с попутными FAW и Isuzu. Водителя легковушки госпитализировали.

Всего за прошедшие сутки в регионе произошло 6 ДТП, в которых 6 человек пострадали, один - погиб. Инспекторы выявили 503 нарушения ПДД, в том числе 15 случаев неправильной перевозки детей и 15 фактов нетрезвого вождения.