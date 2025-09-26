Один человек пострадал в аварии с большегрузами на ямальской трассе

На Ямале столкнулись два большегруза, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции округа.

© N24.ru

Установлено, что 25 сентября около пяти часов вечера на 1220-м километре трассы «Сургут – Салехард» столкнулись грузовики марки Skania.

Предварительно известно, что водитель одного из транспортных средств выбрал небезопасную дистанцию. Именно он получил телесные повреждения.

Ранее сообщалось, что на Ямале Ford Focus столкнулся с «КАМАЗом». Два человека получили травмы, а водитель легкового автомобиля погиб на месте.

.