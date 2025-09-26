В Верхнекамском районе «Ниссан» сбил трех пешеходов

Пострадавших оказана медицинская помощь.

20 сентября в селе Лойно Верхнекамского района водитель автомобиля «Ниссан» сбил трех пешеходов. В результате аварии пострадавшие получили черепно-мозговые травмы, у одной из них - травма позвоночника, у другой - перелом плеча. Им оказана медицинская помощь.

Выясняя причины ДТП, прокуратура Верхнекамского района установила, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не имеет водительских прав. В 2007 и 2023 году он уже был судим за преступления, совершенные в состоянии алкогольного опьянения.

Эти обстоятельства указывают на необходимость проведения с ним индивидуально-профилактической работы со стороны органов системы профилактики. Но ответственные должностные лица территориальных органов полиции и администрации самоустранились от выполнения данной работы.

Прокурор Верхнекамского района внес начальнику ОМВД России «Верхнекамский» и главе муниципального округа представления.