В Петербурге автобус врезался в остановку
Пассажирский автобус врезался в остановку общественного транспорта утром 26 сентября во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. ДТП обошлось без пострадавших. Полиция ведет проверку.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, около 9 часов утра автобус врезался в остановку общественного транспорта на Балканской площади, у станции метро "Купчино".
Как предварительно установили прибывшие на место ДТП сотрудники дорожной полиции, причиной аварии могла стать невнимательность водителя, который мог забыть задействовать ручной тормоз.
"Пострадавших в результате ДТП нет. По факту произошедшего проводится проверка", - отметили в пресс-службе Главка МВД.