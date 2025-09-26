В Петербурге автобус врезался в остановку

Пассажирский автобус врезался в остановку общественного транспорта утром 26 сентября во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. ДТП обошлось без пострадавших. Полиция ведет проверку.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, около 9 часов утра автобус врезался в остановку общественного транспорта на Балканской площади, у станции метро "Купчино".

Как предварительно установили прибывшие на место ДТП сотрудники дорожной полиции, причиной аварии могла стать невнимательность водителя, который мог забыть задействовать ручной тормоз.