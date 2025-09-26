Пять человек пострадало в ДТП на трассе М-2 в Орловской области

В ночь на 26 сентября примерно в 2:30 на 388-м километре трассы М-2 «Крым» на территории Орловской области произошло ДТП с участием автомобиля «Lexus LX 450d». 23-летний водитель не справился с управлением, и машина с четырьмя пассажирами улетела в строительный котлован, сбив перед этим дорожное заграждение.

© runews24.ru

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, удар был такой силы, что в машине выбило стекла, а сама элитная иномарка была смята, словно консервная банка. Всем находившимся в машине потребовалась скорая медицинская помощь. Помимо водителя, в салоне находились два 21-летних парня, 51-летняя женщина и 14-летний мальчик. Все обстоятельства произошедшей аварии еще предстоит установить сотрудникам ГАИ.

