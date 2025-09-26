Что известно о столкновении поезда с грузовиком под Смоленском

К тушению пожара на месте столкновения большегруза и поезда в Смоленской области присоединился пожарный поезд. На данный момент распространение огня локализовано, сообщает Telegram-канал РЖД.

ЧП произошло в 07:26 между станциями Рудня и Голынки на 439 километре Московской железной дороги. В районе станции Рыжиково на железнодорожном переезде столкнулись грузовой поезд и большегрузный автомобиль. В результате начался пожар. В первых сообщениях МЧС говорилось о тушении 6 вагонов с горючими материалами.

По уточненной информации РЖД, в результате с рельсов сошли локомотив и 18 вагонов, 16 из которых опрокинулись и загорелись. Из них 12 цистерн с бензином и 4 вагона с пиломатериалами.

В ликвидации ЧП задействованы 62 сотрудника и 19 единиц техники МЧС России по Смоленской области. На место прибыл пожарный поезд. В его составе 3 цистерны со 180 тоннами воды и 5 тоннами пенообразователя. Примерно к 11:30 распространение огня было локализовано. Вагоны, которые не пострадали, были отцеплены и оттащены на соседнюю станцию.

В результате ЧП пострадала локомотивная бригада. Машинисту и помощнику машиниста медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации они отказались. Водитель фуры, по предварительной информации, погиб.

Брянским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта". Следователи установили, что большегруз выехал на переезд на красный свет. В сообщении РЖД говорится, что машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.

После ликвидации возгорания железнодорожники приступят к работам по возобновлению движения на участке. К месту направлены 4 восстановительных поезда. Пока же движение поездов на участке Рудня и Голынки приостановлено. Отменены утренние поезда №6705/6706 Смоленск - Заольша и №6707/6708 Заольша - Смоленск. Для пассажиров вечерних рейсов ищут альтернативные маршруты, возможно, с использованием компенсационных автобусов.

Движение пассажирских поездов на главном ходу между Белоруссией и Россией осуществляется в штатном режиме, сообщает РЖД.